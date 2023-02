Grubauer ohne Einsatz: Seattle verliert in New York

Auf der Bank hat Eishockeytorhüter Philipp Grubauer die dritte Niederlage nacheinander seiner Seattle Kraken in der nordamerikanischen Profiliga NHL verfolgt. Beim 3:6 bei den New York Rangers kam Grubauer nicht zum Einsatz, Martin Jones, der an Stelle des Rosenheimers im Tor stand, erwischte keinen guten Abend und parierte nur 22 der 27 Schüsse.

Seattle ist trotz der Niederlage Dritter der Pacific Division und liegt hinter Leon Draisaitls Edmonton Oilers. Grubauer und Co. haben am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) bei den Philadelphia Flyers die Möglichkeit, ihren Trip an die Ostküste nach den jüngsten Niederlagen bei den Rangers, den New Jersey Devils (1:3) und den New York Islanders (0:4) versöhnlich abzuschließen. Anschließend gastiert Seattle noch bei den Winnipeg Jets, ehe es wieder zurück nach Hause geht.