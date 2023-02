Super Bowl: NFL-Star hat Angst vor Rocky-Fluch: "Berührt nicht das Denkmal"

Angst vor dem Fluch: Die Chiefs-Fans sollen die berühmte Rocky-Balboa-Statue in Philadelphia bloß nicht mit Trikots schmücken, fordert Travis Kelce.

Rocky Balboa trug das Trikot der New York Giants, der New England Patriots, auch das der San Francisco 49ers. Und einen Schal von den Minnesota Vikings.

Es ist eine Tradition geworden, die Statue des Helden aus den berühmten Boxfilmen in Philadelphia zu schmücken, gegnerische Fans machen sich vor Footballspielen gegen die Eagles gerne diesen Spaß, doch der geht wieder und wieder nach hinten los. Es gibt einen Fluch. ( NEWS: Alles zur NFL und dem Super Bowl 2023 )

„Chiefs, berührt nicht das verdammte Rocky-Denkmal“, appellierte deshalb zuletzt NFL-Profi Travis Kelce mit Blick auf den bevorstehenden Super Bowl in der Nacht zu Montag (00.30 Uhr). Der Tight End von Eagles-Gegner Kansas City Chiefs möchte nicht, dass auch sein Team das Unheil erwischt.

Die Fans lernen es einfach nicht

Die Giants verloren 2015, nachdem die Statue, die unterhalb der Treppe zum Museum of Art steht, mit dem blauen Shirt ausgestattet worden war. Die Vikings wurden 2018 im NFC Championship Game Opfer des Fluchs, Wochen später auch die Patriots.

Vor dem Super Bowl LII wurde Rocky ein Trikot des damaligen Pats-Quarterbacks Tom Brady umgehängt, die Eagles schlugen New England und holten ihren ersten NFL-Titel.

Doch die Fans scheinen daraus nichts zu lernen. Vor gut zwei Wochen waren die 49ers zum Playoff-Halbfinale in der Stadt, der in den Filmen von Hollywoodstar Sylvester Stallone verkörperte Rocky bekam also ein rotes Jersey. San Francisco verlor 7:31.