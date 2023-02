Schalker Torflaute geht weiter: Dritte Nullnummer in Folge

Die Null steht - und Schalke 04 läuft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga weiter hinterher: Der Tabellenletzte setzte seine Torflaute mit einem 0:0 gegen den VfL Wolfsburg fort. Damit sind die Königsblauen nicht nur seit 304 Minuten ohne Treffer, sie haben in neun Spielen unter Trainer Thomas Reis insgesamt nur drei Tore erzielt. Mit zwölf Punkten nach 20 Spielen - und der dritten Nullnummer in Folge - droht der Rückstand auf die Konkurrenz am Wochenende weiter anzuwachsen.