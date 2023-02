Bundesliga: Eintracht trauert um Edelfan Helmut "Sonny" Sonneberg

„Du wirst für immer in unseren Herzen sein“, gab ihm der Verein, den er zeitlebens in seinem Herzen trug, mit auf seine letzte Reise. „Eintracht Frankfurt trauert um Helmut „Sonny“ Sonneberg. Einem so wichtigen Teil der Eintracht-Familie, der seine Lebensgeschichte in beeindruckender Weise an die nachfolgenden Generationen weitergegeben hat. Ruhe in Frieden, Sonny!“