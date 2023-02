Rücktritt von deutscher Biathlon-Heldin: Stadionsprecher löst Tränen aus

Anzeige

Vanessa Hinz schildert in einem TV-Interview, was bei ihrem letzten Rennen vor ihrem Rücktritt in ihr vorgegangen war, äußerlich und innerlich.

Eine große Karriere im Biathlon ist vorbei - aber so ganz hat es auch Vanessa Hinz noch nicht realisiert.

„Ich weiß nicht, ob es schon so richtig angekommen ist, dass es jetzt hinter mir liegt und ein neues Kapitel beginnt“, sagte die frisch zurückgetretene 31-Jährige am Freitag in einem TV-Interview mit dem ZDF - vor dem Gold-Coup ihrer Weggefährtin Denise Herrmann-Wick bei der WM in Oberhof.

Hinz, dreimalige Weltmeisterin in der Staffel an der Seite von Laura Dahlmeier, war noch kurz vor der WM ein letztes Mal im Einsatz, beim zweitklassigen IBU-Cup in Obertilliach. Es war ein emotionales Wellental, wie die Bayerin berichtete: „Vor dem Rennen hatte ich Tränen in den Augen, als der Stadionsprecher noch mal meine größten Erfolge aufgezählt hat. Dann habe ich mir gesagt: ‚Nein, Vanessa. Jetzt reiß dich zam und genieße es einfach. Ich habe jeden Zentimeter auf der Strecke genossen. Meine Familie war da, meine Freunde waren da und natürlich auch die Mannschaft.‘“

Über ihre Zukunft machte Hinz erstmal nur Andeutungen, es würden noch „Gespräche geführt“ und es seien Dinge zu „klären“. Schon jetzt genießt sie aber ein paar Freiheiten, die ihr als Leistungssportlerin nicht immer vergönnt waren: „Der eine oder andere Sektkorken ploppt jetzt wahrscheinlich öfter als es in den Jahren davor der Fall war.“

Hinz holte 2022 Olympia-Bronze mit der Damenstaffel (Vanessa Voigt, Franziska Preuß, Denise Herrmann) und gewann bei sechs Weltmeisterschaften insgesamt sieben Medaillen. Gold gab es 2015 in Kontiolahti (mit der ebenfalls jüngst zurückgetretenen Franziska Hildebrand, Preuß und Dahlmeier) und zweimal 2017 in Hochfilzen - sowohl mit den Frauen (mit Maren Hammerschmidt, Hildebrand, Dahlmeier) als auch im Mixed (mit Dahlmeier, Arnd Peiffer und Simon Schempp).

Vanessa Hinz (r., mit Franziska Preuß) ist kurz vor der Biathlon-WM zurückgetreten

Datum Wettbewerb Startzeiten Mittwoch, 8. Februar Mixed-Staffel (4x6 km) - Sieger: Norwegen 14.45 Uhr Freitag, 10. Februar Sprint der Frauen (7,5 km) - Siegerin: Denise Herrmann-Wick 14.30 Uhr Samstag, 11. Februar Sprint der Männer (10 km) 14.30 Uhr Sonntag, 12. Februar Verfolgung der Frauen (10 km) & Verfolgung der Männer (12,5 km) 13.25 Uhr & 15.30 Uhr Dienstag, 14. Februar Einzel der Männer (20 km) 14.30 Uhr Mittwoch, 15. Februar Einzel der Frauen (15 km) 14.30 Uhr Donnerstag, 16. Februar Single-Mixed-Staffel (4x3 + 1,5 km) 15.10 Uhr Samstag, 18. Februar Staffel der Männer (4x7,5 km) & Staffel der Frauen (4x6 km) 11.45 Uhr & 15.00 Uhr Sonntag, 29. Februar Massenstart der Männer (15 km) & Massenstart der Frauen (12,5 km) 12.30 Uhr & 15.15 Uhr

