ISTAF Indoor: Lückenkemper Dritte über 60 m

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper hat auch beim ISTAF Indoor in Berlin den Sieg verpasst. Deutschlands Sportlerin des Jahres kam bei ihrem Heimspiel über die 60 m in 7,16 Sekunden hinter der EM-Dritten über 100 m Daryll Neita (Großbritannien/7,05 Sekunden) und Tristan Evelyn (Barbados/7,14) als Dritte ins Ziel.

Lückenkemper war vor den 11.850 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena zwei Hundertstelsekunden schneller als noch vor knapp zwei Wochen beim ISTAF Indoor in Düsseldorf, wo die 26-Jährige vom SCC Berlin erstmals nach ihrem Doppel-Triumph von München an den Start gegangen war und in 7,18 Sekunden den zweiten Platz belegt hatte.