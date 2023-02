Paris Saint-Germain: "Habe versucht, ihn zu kopieren" - Donnarumma schwärmt von Neuer

Wenn am 14. Februar (im SPORT1 -Liveticker) der Champions-League-Kracher zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern steigt, sollten sich mit Manuel Neuer (36) und Gianluigi Donnarumma (23) eigentlich zwei der wohl besten Torhüter der Welt gegenüberstehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1

Denn wie er in einem Interview mit der französsichen Zeitung L‘Équipe verriet, ist der Weltmeister von 2014 eines seiner großen Vorbilder.

Buffon und Neuer absolute Vorbilder für Donnarumma

„Er hat die Rolle des Torwarts ein wenig verändert, man musste fußballerisch versierter sein, aber es hilft sehr, am Fußspiel zu arbeiten, das gefällt mir“, fuhr der Europameister fort, der nicht aus dem Schwärmen kam. „Ich habe ihn bewundert, ihn beobachtet, wie er diese Position interpretiert hat.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Im gleichen Atemzug sprach Donnarumma von seinem Vorgänger in der italienischen Nationalmannschaft, Torwart-Legende Gianluigi Buffon, der im Alter von 45 Jahren immer noch in der zweiten italienischen Liga aktiv ist.

„Er hat mir all die schönen Dinge, die man in Paris findet, genau aufgeschlüsselt, das hat mich in meiner Entscheidung bestärkt“, erzählte Donnarumma von Ratschlägen Buffons, der ebenfalls bei PSG aktiv war.“