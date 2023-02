Tennis: Friedsam scheitert im Viertelfinale von Linz

Im Viertelfinale am Freitag verlor die 29-Jährige gegen die an acht gesetzte Anastassija Potapowa mit 6:2, 4:6, 1:6. Potapowa trifft in der Runde der besten Vier auf Marketa Vondrousova aus Tschechien. In der Runde zuvor hatte Potapowa bereits Jule Niemeier in drei Sätzen (7:5, 3:6, 6:3) niedergerungen.