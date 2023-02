Bundesliga heute LIVE: FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg im TV, Stream & Ticker

Der FC Schalke 04 empfängt zum Start in den 20. Spieltag den VfL Wolfsburg. Die Königsblauen haben die Niederlagenserie mit zwei Nullnummern gestoppt. Die Wölfe können bis auf einen Punkt ans internationale Geschäft heranrücken.

Zu Gast in der Schalker Arena ist zum Auftakt in den 20. Spieltag der VfL Wolfsburg. Nach der unverdienten 2:4-Pleite gegen den FC Bayern benötigen die Wölfe dringend drei Zähler, will die Truppe von VfL-Trainer Niko Kovac noch ein Wörtchen um das internationale Geschäft mitreden. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)