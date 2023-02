Wieder Nachwuchs für Schweinsteiger und Ivanovic

Die frohe Botschaft wurde via Twitter verkündet © AFP/GETTY IMAGES/SID/MATTHEW STOCKMAN

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (38) und seine Frau Ana Ivanovic erwarten den dritten gemeinsamen Nachwuchs. Die 35-Jährige verkündete die frohe Botschaft am Freitag via Twitter mit einem Foto, auf dem Schweinsteiger seine Hand auf ihren Bauch legt. „Wir sind bald in der Unterzahl“, schrieb die ehemalige Tennisspielerin.