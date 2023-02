Nach Erdbeben: UEFA unterstützt Türkei und Syrien

Die schwere Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien erschüttern die ganze Welt. Nun verspricht auch der europäische Fußballverband UEFA Hilfe.

Die UEFA leistet finanzielle Unterstützung für die Opfer der schweren Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien.

Wie die Europäische Fußball-Union am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden in einem ersten Schritt 200.000 Euro bereitgestellt, um humanitäre Unterstützung zu leisten.