2. Bundesliga LIVE im TV, Stream und Ticker mit Heidenheim - HSV, Fürth, Hansa Rostock, KSC & Bielefeld

Vielleicht müssen sich die Fans in der neuen Arena erst einmal mit Fußball aus einer anderen Klasse zufriedengeben - denn ihr KSC steckt in der Zweiten Liga mitten im Abstiegskampf. So wie die halbe Liga. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Der Hamburger SV spielt am Samstagabend in Heidenheim. Anpfiff des Spiels ist um 20:30 Uhr - zu verfolgen LIVE im TV auf SPORT1. Die Partie der Tabellennachbarn in der Voith-Arena wird restlos ausverkauft sein. Der HSV überzeugte diese Saison mit bereits 13 Siegen in 19 Spielen.