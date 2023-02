Frauen-WM: Popp: "Wenn alles gut geht, dann spiele ich die WM"

Alexandra Popp hat eine Teilnahme an der WM in Australien und Neuseeland fest eingeplant - solange ihr Gesundheitszustand es zulässt.

Voss-Tecklenburg geht von WM-Teilnahme aus

Die Vize-Europameisterinnen starten kommende Woche mit einem Trainingslager in Marbella (14. bis 19. Februar) in die WM-Vorbereitung. Ohne Zuschauer wird dort gegen Irland getestet, abgeschlossen wird der Lehrgang mit dem Länderspiel gegen „sehr spielstarke“ Schwedinnen am 21. Februar (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg.