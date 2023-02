Biathlon-WM LIVE: Sprint der Damen mit Denise Herrmann-Wick jetzt im TV, Stream & Live-Ticker

Bei der Heim-WM in Oberhof kann es am zweiten Wettkampftag das erste deutsche Edelmetall geben. Denise Herrmann-Wick ist aus DSV-Sicht wohl die größte Medaillenhoffnung.

Gibt es am zweiten Wettkampftag das erste deutsche Edelmetall?

Zum Auftakt vergab ausgerechnet Routinier Benedikt Doll mit einer Strafrunde die Chance auf einen deutschen Treppchenplatz in der Mixed-Staffel. Denise Herrmann-Wick, die an Position zwei der deutschen Staffel in die Loipe ging, nahm Rang sechs jedoch sportlich: „Es (eine Strafrunde, Anm. d. Red.) ist uns allen schon passiert. Da halten wir als Team zusammen.“ (NEWS: „Schmach!“ Herrmann-Wick reagiert)