Handball: Kiel wochenlang ohne Ekberg

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss in den kommenden Wochen ohne den schwedischen Rechtsaußen Niclas Ekberg auskommen.

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss in den kommenden Wochen ohne den schwedischen Rechtsaußen Niclas Ekberg auskommen.

Der 34 Jahre alte Linkshänder zog sich beim 32:29-Erfolg in der Champions League gegen Industria Kielce eine Bänderverletzung am Innen- und Außenband des rechten Fußes zu. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Freitag.