Bundesliga: Frankfurt mit Lindström gegen Köln

„Alle Spieler abgesehen von den Langzeitverletzten sind fit“, sagte Glasner vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker): „Jesper hat am Freitag wieder ohne Probleme trainiert.“ Lindström hatte das Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag gegen Darmstadt 98 (4:2) wegen einer Oberschenkelverhärtung verpasst.