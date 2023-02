Bundesliga: Bayer auch in Sinsheim ohne Schick

Bundesligist Bayer Leverkusen muss auch im Auswärtsspiel am Samstag in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim auf Angreifer Patrik Schick verzichten.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss auch im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim auf Angreifer Patrik Schick verzichten. „Er ist krank und steht nicht im Kader“, verkündete Bayer-Coach Xabi Alonso am Freitag.