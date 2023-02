So erlebte Türkei-Legionär Pleiß die Erdbeben-Katastrophe

Tibor Pleiß erlebte das verheerende Katastrophe in seiner Wahlheimat Türkei und berichtet vom Tag, als die Erde bebte.

Pleiß seit 2016 in Istanbul

Pleiß spielt seit 2018 wieder in Istanbul, 2016/17 stand der 33-Jährige bereits bei Galatasaray unter Vertrag. Derzeit ruht der Sport wegen der Katastrophe, wann es weitergeht, ist offen.

Als die Erde bebte, war Pleiß in seinem Wohnkomplex. "Ich hatte meinen Recovery-Day, bin in die Sauna gegangen", erzählte der Center: "Neben mir saß ein Vater mit seinem Sohn. In unserer Sauna gibt es einen Fernseher, die haben sich die Nachrichten angeschaut. Der Junge hat die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, der Vater hat sich die Hände vor das Gesicht gehalten. Es war sehr schlimm anzusehen."