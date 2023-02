Premier League: ManUnited-Star würde sich selbst nicht aufstellen

„Garnacho ist nicht bereit für die Startelf“

Es scheint so, als wäre er selbst ebenso unzufrieden mit seiner aktuellen Form, denn Garnacho gab dem Post eines Fans, in dem geschrieben wurde, dass Garnacho nicht bereit für die Startelf sei, ein Like, wie Twitter-User dokumentierten. Kurze Zeit später löschte er den Like jedoch offenbar wieder.