Baudienstleister neuer Trikotsponsor bei Werder Bremen

Ein Baudienstleister aus Verden an der Aller (Matthäi) wird neuer Trikotsponsor beim Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen.

Ein Baudienstleister aus Verden an der Aller (Matthäi) wird neuer Trikotsponsor beim Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen. Das Unternehmen tritt mit Beginn der Saison 2023/24 nach elf Jahren die Nachfolge eines Geflügelwirtschafts-Unternehmens (Wiesenhof) an. Das gab der Klub am Freitag bekannt.