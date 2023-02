FC Bayern: Spielerfrau von Neuzugang gibt private Einblicke auf Instagram und bittet um Hilfe

Cany-rae Fleur wendet sich mit einer ungewöhnlichen Anfrage an ihre Instagram-Follower. Die Frau von Daley Blind ist neu in München.

Das Paar lernte sich 2013 kennen, als Blind noch in Amsterdam für Ajax spielte. Mittlerweile sind die beiden Eltern von zwei Kindern. Auf Instagram gibt Candy-rae Fleur ihren Followern zahlreiche Einblicke in ihr Familienleben.

Die professionelle Jazz-Tänzerin postete vor kurzem eine Story, in der sie ihre Follower um Hilfe bat. „Tanzschule für 2-Jährige in der Nähe von München?“, fragte sie.

Die Anfrage diente ihrer Tochter, die offenbar schon früh in die Fußstapfen ihrer Mutter treten will. Der gemeinsame Sohn teilt vermutlich eher die Leidenschaft des Vaters. Die Niederländerin versuchte in einer ähnlichen Instagram-Story einen Fußballverein für den Drei-Jährigen zu finden.