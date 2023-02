Ronaldinho-Sohn jetzt beim FC Barcelona: Als seine Identität enthüllt wurde, war die Welt eine andere

Ronaldinho war der Inbegriff des Fußball-Spektakels. Auch sein Sohn beschäftigt sich gerne mit dem Ball und tritt nun in große Fußstapfen. Dabei verleugnete er einst seinen berühmten Vater.

Ein großer Name kann dem Nachwuchs viele Türen öffnen, doch nicht selten ist er vor allem eine große Last. Und so entschlossen sich Ronaldinho und seine damalige Frau Janaina Mendes den Erzählungen nach, ihren Sprössling inkognito die Fußball-Welt erkunden zu lassen.