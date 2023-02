NBA: Lakers verlieren ohne James - Wagner-Brüder mit Sieg

Frankfurt am Main (SID) - Die Los Angeles Lakers haben ohne ihren Superstar und neuen NBA-Topscorer LeBron James die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Kalifornier verloren gegen die Milwaukee Bucks mit 106:115. James, der wegen Schmerzen am linken Knöchel nicht spielen konnte, war in der Halle anwesend und wurde im Vorfeld mit einem Video für seinen in der Nacht zu Mittwoch aufgestellten Rekord nochmals geehrt.