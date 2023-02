"Voll attackieren": Bayern-Frauen heiß aufs Topspiel

Es ist ein Kaltstart, doch die Fußballerinnen von Bayern München sind heiß auf das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt. "Wir haben die Situation so angenommen, sind sehr gut vorbereitet und werden am Wochenende voll attackieren", kündigte Trainer Alexander Straus vor dem Bundesliga-Verfolgerduell am Samstag (13.00 Uhr/MagentaSport) an.