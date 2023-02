US-Nationalspieler Gressel: Bundesliga wäre "ein Traum"

US-Nationalspieler Julian Gressel kann sich einen Wechsel zurück in seine deutsche Heimat durchaus vorstellen.

US-Nationalspieler Julian Gressel kann sich einen Wechsel zurück in seine deutsche Heimat durchaus vorstellen. "Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe an jedem Wochenende die Bundesliga geschaut. Es würde sich ein Traum erfüllen, dort aufzulaufen", sagte der 29-Jährige dem Internetportal web.de.