2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SV Sandhausen (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr trifft Düsseldorf auf die Sandhäuser. Die achte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn 07. Am letzten Freitag verlief der Auftritt von Sandhausen ernüchternd. Gegen den SV Darmstadt 98 kassierte man eine 0:4-Niederlage. Der SV Sandhausen kam im Hinspiel gegen die Fortuna zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?