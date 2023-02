3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 14:00 Uhr)

An der Abwehr von Wiesbaden ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 23 Gegentreffer musste der Gast bislang hinnehmen. Das Team von Coach Markus Kauczinski wartet mit einer Bilanz von insgesamt zwölf Erfolgen, fünf Unentschieden sowie vier Pleiten auf. Die SV Wehen Wiesbaden tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.