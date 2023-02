EuroLeague: Schweinsteiger bringt Bayern kein Glück

Die Basketballer des FC Bayern München verlieren die Play-offs in der EuroLeague immer weiter aus dem Blick. Auch Bastian Schweinsteiger funktioniert nicht als Glücksbringer.

Eine Woche nach der knappen Niederlage beim Topteam FC Barcelona mussten sich die Münchner in eigener Halle auch Partizan Belgrad mit 71:82 (33:39) geschlagen geben. Daran konnte auch die Anwesenheit von Bayerns Fußballlegende Bastian Schweinsteiger nichts ändern. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Vor zahlreichen mitgereisten Belgrader Fans, die die Münchner Arena in einen Hexenkessel verwandelten, fand das ersatzgeschwächte Team von Trainer Andrea Trinchieri ordentlich ins Spiel und blieb bis zum Ende der ersten Hälfte in Schlagdistanz. Im dritten Viertel aber lahmte die Münchner Offensive - Partizan zog davon und feierte den vierten Sieg in Serie. (NEWS: Alles zur EuroLeague)