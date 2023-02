Anzeige

Paris Saint-Germain: Warren Zaïre-Emery schreibt PSG-Geschichte - "Frankreichs funkelndes Juwel" “Das größte PSG-Juwel seit langer Zeit”

Ljubo Herceg

Bei der U17-EM 2022 ging sein Stern auf, sodass Paris Saint-Germain kurz danach Warren Zaïre-Emery prompt zum Profi beförderte. Mittlerweile hat der 16-Jährige gleich mehrere Rekorde aufgestellt.

Paris Saint-Germain und seine Jugend ... eine Never-ending-Story!

Wie kann ein Klub, der in der Lage ist, Mega-Talente wie Nicolas Anelka, Christopher Nkunku (RB Leipzig), Kingsley Coman (FC Bayern), Mike Maignan (AC Milan) und noch viele mehr sowie all die französischen Nationalspieler auszubilden, gleichzeitig nicht in der Lage sein, sie zu halten? (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Diese Frage stellt sich seit Jahrzehnten und erst recht nach der Übernahme des Hauptstadtklubs 2011 durch die katarische Investorengruppe QSI, die Milliarden in den Klub steckte. Doch mit der Ankunft von Luis Campos hat sich das Blatt nun gewendet.

Der neue Sportdirektor will beim Star-Ensemble um Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi wieder vermehrt auf die eigenen Talente setzen und investiert nun auch mehr in die schon sehr gute Nachwuchsakademie. Bestes Beispiel: Warren Zaïre-Emery! (NEWS: Hiobsbotschaft für Mbappé)

In den französischen Medien wird das erst 16 Jahre Nachwuchstalent schon als „das größte PSG-Juwel seit langer Zeit“ betitelt. Doch was zeichnet Frankreichs große Fußball-Hoffnung aus? NEWS: Brisantes Treffen von PSG-Boss?)

Ex-PSG-Kapitän schwärmt von Zaïre-Emery

Der defensive Mittelfeldspieler wurde am 8. März 2006 in Montreuil, einem Vorort von Paris, geboren und wechselte bereits als 8-Jähriger in die PSG-Jugend. Sein Vater Franck Emery war ebenfalls Fußballer, spielte aber nur einmal in der Ligue 2 für Red Star FC und ansonsten in den unteren Ligen Frankreichs.

Keine Frage: Das größere Talent ist sein Sohnemann, wie der heutige Trainer einer Pariser Amateurmannschaft im Interview mit RMC Sport zugab und dabei folgende Anekdote zum Besten gab. (NEWS: Alles Wichtige aus dem internationalen Fußball)

„Die erwachsenen Spieler mussten bei mir Übungen machen. Und manchmal, wenn sie es nicht richtig machen konnten, habe ich Warren gebeten, ihnen zu zeigen, wie es geht - obwohl er erst neun Jahre alt war“, so Emery senior.

Zaïre-Emery war seinen Altersgenossen schon früh weit voraus, was auch die Tatsache unterstreicht, dass er bereits in der vergangenen Saison 2021/22 mit der U19 in der UEFA Youth League erste internationale Erfahrungen sammeln konnte. Dabei behauptete sich der damals 15-Jährige in unwiderstehlicher Weise gegen 18- bzw. 19-Jährige!

Auch der frühere PSG-Kapitän Mathieu Bodmer schwärmt. „Paris hat einige vielversprechende Talente“, sagte der 40-Jährige bereits im April 2022, doch er sei „Frankreichs funkelndes Juwel“! „Er ist ein 2006er, aber wenn du das Geburtsjahr nicht siehst, ist er der reifste Spieler auf dem Platz, sogar über (Edouard) Michut und (Xavi) Simons.“ (NEWS: Alles Wichtige zu Paris Saint-Germain)

16-jähriges Talent stellt mehrere PSG-Rekorde auf

Michut ist aktuell an Sunderland verliehen, Simons spielt bei PSV groß auf und war auch im WM-Kader der niederländischen Nationalmannschaft. Zaïre-Emery dagegen erkämpfte sich in der Sommer-Vorbereitung einen Platz im Kader der ersten Mannschaft und stellte in der laufenden Spielzeit einige Rekorde auf.

Am 6. August 2022 feierte er sein Debüt für PSG als Einwechselspieler beim 5:0-Auswärtssieg gegen Clermont und wurde im Alter von 16 Jahren und 151 Tagen zum jüngsten Spieler der Klub-Geschichte. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Zudem hält Zaïre-Emery den Rekord als jüngster PSG-Spieler im Coupe de France sowie in der Champions League. In der Königsklasse ist das Mittelfeld-Talent sogar der erste Spieler des Jahrgangs 2006 überhaupt, der in diesem Wettbewerb auflief.

Und mit seinem ersten Startelf-Einsatz im Pokal gegen Chateauroux am 6. Januar trug er sich ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher des Hauptstadtklubs ein. Mit 16 Jahren und zehn Monaten startete zuvor kein jüngerer Spieler als Zaïre-Emery für PSG. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem ersten Einsatz in der Startelf. Ich habe 90 Minuten gespielt, ich bin sehr zufrieden und hoffe, dass es noch mehr werden“, war sein Fazit nach Spielende.

Am 1. Februar erzielte er schließlich beim 3:1-Sieg gegen Montpellier als Einwechselspieler sein erstes Tor für die Profi-Mannschaft und stellte damit einen weiteren Rekord auf: Mit 16 Jahren und 330 Tagen ist der französische U19-Nationalspieler nun der jüngste Torschütze in der Geschichte der Rot-Blauen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Das sind Zaïre-Emerys Stärken und Schwächen

Zwar ist die Konkurrenz auf der Sechs mit Marco Verratti, Danilo Pereira und Renato Sanches sehr groß, doch Coach Christophe Galtier hält große Stücke auf den Youngster, gibt ihm immer mehr Spielzeit, will aber zugleich Zaïre-Emery nicht verheizen. Trotzdem kann der 16-Jährige schon diverse Einsätze für die Profis verzeichnen - Tendenz steigend.

Denn auf dem Rasen deckt der Sechser das gesamte Mittelfeld ab. Der Rechtsfuß ist ein unermüdlicher Abräumer und exzellenter Antreiber. Zudem glänzt das PSG-Talent mit seiner Spielübersicht und auch durch sein überreifes Positionsspiel. (NEWS: Muss PSG Draxler zurückholen?)

Wie ein gewisser Verratti eben, der allerdings in der ersten Elf gesetzt ist. Verbesserungswürdig wäre noch sein Offensivspiel: Das Mittelfeld-Juwel könnte sich noch mehr einbringen, insbesondere in der Zone 30 Meter vor dem Tor mehr Initiative ergreifen. Doch mit 16 Jahren hat er noch genug Zeit, sich in Ruhe zu entwickeln.

Kein Wunder, dass der Franzose nicht nur in Paris, sondern in ganz Frankreich sowie in den Medien mit Lobeshymnen überhäuft wird. Hervé Guégan lobte bei Le Parisien seinen ehemaligen Schützling in den höchsten Tönen. (NEWS: Nach Ziyech-Chaos: PSG legt nach)

„Für mich spielt er mit der Reife eines 19- bis 20-jährigen Spielers. Er ist kein Lautsprecher, aber wenn man die Spielanalysen macht, ist er immer vorne mit dabei. [...] Auf seiner Position, in seiner Altersklasse und sogar darüber hinaus ist er sicherlich das Beste, was ich je gesehen habe“, sagte sein einstiger Jugendtrainer.

Zaïre-Emery: Besser als Coman und Diaby?

Auch José Alcocer, Trainer der französischen U17-Nationalmannschaft, schlägt in dieselbe Kerbe: „Er hat bereits das Spiel eines Erwachsenen. Er hat ein unglaubliches Spielverständnis, einen Sinn für den Pass, ein Verständnis für den Rhythmus,...“, sagte er bei Le Parisien.

Der 1,78 Meter große Mittelfeldspieler hat aller Voraussicht nach eine rosige Zukunft vor sich, wurde mit Frankreich bereits U17-Europameister und nicht von ungefähr 2022 mit dem Titi d‘Or als bester Jugendspieler der Pariser Akademie ausgezeichnet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

