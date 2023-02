Anzeige

Mega-Show von CR7! Cristiano Ronaldo knackt Meilenstein - 500. Liga-Tor schneller als Rivale Messi Viererpack! Meilenstein für CR7

Noch mehr CR7: TV-Show geht in Verlängerung

SPORT1

In Saudi-Arabien macht Cristiano Ronaldo das, was er am besten kann: Tore schießen. Im Ligaspiel gegen Al Wehda gelingt dem Portugiesen nun ein ganz besonderer Treffer.

Superstar Cristiano Ronaldo hat in seiner neuen sportlichen Heimat Saudi-Arabien erstmals richtig aufhorchen lassen und die Fans mit einem Viererpack verzückt.

Der Portugiese schoss beim 4:0-Erfolg seines Klubs Al-Nassr bei Al-Wehda alle vier Tore und führte sein Team damit im Alleingang zurück an die Tabellenspitze. (NEWS: Alles zum Fußball)

Anzeige

Das Besondere an diesem Viererpack, für den Ronaldo nur 61 Minuten brauchte: Mit dem ersten Treffer in der 21. Minute erzielte der Portugiese, der am 5. Februar seinen 38. Geburtstag gefeiert hatte, den 500. Ligatreffer in seiner Karriere.

Die meisten Ligatreffer hatte der fünfmalige Weltfußballer in Spaniens La Liga erzielt. Von 2009 bis 2018 trug er sich für Real Madrid 311-mal in die Torschützenliste ein.

Cristiano Ronaldo knackt Schallmauer vor Messi

Dazu kommen 103 Tore in der Premier League für Manchester United sowie 81 Treffer für Juventus Turin in der Serie A. Bei seinem ersten Profiverein, Sporting Lissabon, war er dreimal erfolgreich. Nun stehen in Saudi-Arabien weitere fünf Treffer zu Buche.

Damit hat er die Marke von 500 Toren vor seinem Dauerkonkurrenten Lionel Messi geschafft.

Der Weltmeister von 2022 kommt in La Liga auf 474 Treffer für den FC Barcelona. Für Paris Saint-Germain netzte er in der Ligue 1 bislang 16-mal ein - macht insgesamt 490 Tore. Allerdings wird er auch im Juni erst 36 Jahre alt.

Ronaldo, der für sein Engagement in Saudi-Arabien 200 Millionen Euro im Jahr verdienen soll, hatte erst in der vergangenen Woche seinen ersten Liga-Treffer für seinen neuen Klub erzielt. (NEWS: Medien: CR7 für 200 Millionen Euro nach Saudi-Arabien)

Anzeige

---