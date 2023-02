Koks-Vorwurf: Eintracht-Präsident Peter Fischer mit Gegenschlag

Peter Fischer geht in die Gegenoffensive! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nun haben sich Fischers Anwälte Marko Spänle und Stefan Bernhard-Eckel mit einer Stellungnahme des 66-Jährigen zu Wort gemeldet. In diesem Schreiben, das unter anderem hr-sport vorliegt, ließ Fischer mitteilen, dass sämtliche Beschuldigungen haltlos seien. Zudem werde er sich „mit aller Entschiedenheit“ verteidigen.

Zwar bestätigten Fischers Anwälte, dass bei der Hausdurchsuchung am 31. Januar Marihuana in geringer Menge und eine „weiße klebrige Substanz“ gefunden worden sei. Die Behauptung, dass sein Sohn Zugang zu Kokain gehabt und dieses mit einem Freund konsumiert hab, sei in Fischers Augen jedoch eine „initiierte Rufmordkampagne“.