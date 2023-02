WWE: Undertaker lüftet Geheimnis um rätselhafte Einflüsterung

Zwei Wochen nach der Begegnung mit seinem „Erben“ Bray Wyatt bei WWE RAW lüftet der Undertaker das Geheimnis, was er ihm zugeflüstert hat.

Nun hat der Taker das Geheimnis gelüftet: Es war keine Story-Element, sondern eine reale Geste in Richtung des Mannes, der erfolgreich sein Erbe als übernatürlich anmutendes Wrestling-Phänomen angetreten hat.

Undertaker flüsterte Bray Wyatt warme Worte zu

„Ich habe ihn einfach wissen lassen, das mein Telefon immer an ist - und das er immer mit mir reden kann“, verriet der „Deadman“ (bürgerlich: Mark Calaway) in einem Video-Interview mit Sportsnet. Er würde jederzeit seine Erfahrungen mit Wyatt teilen „und Licht ins Dunkel bringen, wenn er irgendwelche Fragen an mich hat“. Darüber hinaus habe er einen „coolen Moment“ für das TV-Publikum kreieren wollen „und es hat geklappt“.