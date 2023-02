Premier League: "Kapiere ich wirklich nicht" - ManUnited-Legende verteidigt City-Superstar Haaland

ManUnited-Legende Rio Ferdinand hat in der Debatte um Erling Haaland den norwegischen Torjäger in Schutz genommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Haaland gebe City als echte Nummer neun etwas, das die Guardiola-Truppe zuvor so noch nie hatte: eine Bedrohung im Strafraum.

Mit Haaland keine Dominanz mehr

Folglich sei das City-typische Übergewicht in der Mitte des Spielfeldes deutlich seltener gegeben. „Die Dominanz und die Spielkontrolle war in den vorherigen Saisons etwas besser“, merkte Ferdinand an.