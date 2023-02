Transfer News: Trio auf der Liste! Wildert Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt wird in der kommenden Saison bei der Kaderplanung an Stellschrauben drehen müssen. Der Blick bei der Suche nach Neuzugängen geht zur Konkurrenz.

Bei Eintracht Frankfurt stehen in den kommenden 18 Monaten im zentralen und offensiven Mittelfeld größere Veränderungen an.

Daichi Kamada wird die Hessen höchstwahrscheinlich ablösefrei verlassen, Djibril Sow strebt ebenfalls einen Abgang an und Kapitän Sebastian Rode plant sein Karriereende im Sommer 2024. Was mit Superstar Jesper Lindström passiert, lässt sich noch nicht vorhersehen.

Skhiri, Geiger und Marmoush im Eintracht-Blickfeld

WM-Teilnehmer Skhiri wäre dabei die Kategorie Königstransfer. Der 27-Jährige steht bei vielen Klubs im In- und Ausland auf der Liste. Er ist Schlüsselspieler in Köln, enorm laufstark, zudem auch mit Zug zum Tor ausgestattet. Skhiri war in bislang 104 Bundesligapartien an 21 Toren beteiligt. Beim direkten Duell am Sonntag kann er vorspielen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)