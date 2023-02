Messi-Schock vor Duell mit FC Bayern - fällt der PSG-Superstar in der Champions League aus?

Wie die französische L‘Équipe berichtet, verletzte sich Lionel Messi bei der 1:2-Niederlage gegen Olympique Marseille am Mittwoch im Coupe de France am Oberschenkel. Das Spiel im Stade Vélodrome konnte der 35-Jährige jedoch noch auf dem Platz beenden.

Der Argentinier wird demnach beim Auswärtsspiel in Monaco am kommenden Wochenende fehlen - und schlimmer für PSG: Auch für das Champions-League-Achtelfinale gegen den deutschen Rekordmeister am Dienstag (ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) soll sein Einsatz sehr fraglich sein. (NEWS: Alles zur Champions League)