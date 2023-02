Neue Regel falsch verstanden! Heilloses Chaos bei Biathlon-WM

Vor allem die skandinavischen Länder werden von einer neu in Kraft tretenden Regel kalt erwischt. Ein Duo wird in einer Nacht- und Nebelaktion sogar nach Oberhof gebracht.

Eine neu in Kraft tretende Regel sorgt bei der Biathlon-WM für heilloses Chaos.

Kalt erwischt wurden vor allem die Schweden und die Norweger - die kurzfristig nun sogar zwei Aktive in einer Nacht- und Nebelaktion nach Oberhof bringen.

Biathlon-WM: Verwirrung um neue Regel

Kern der Sache: Mit dem Sprint der Frauen am Freitag (14.30 Uhr im LIVETICKER ) tritt eine neue Regel in Kraft, die schon im Sommer beschlossen wurde. Das Problem: Einige Nationen legten die Regel anders aus als der Weltverband IBU.

„Die Regelsituation ist so, dass sie neben der Grundanzahl von vier pro Nation davon spricht, dass ein fünfter Starter möglich ist, sofern die jeweilige Nation Athleten innerhalb der Top 15 des Gesamtweltcups hat“, klärte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling auf.

Nationen, die in den Rennen sogar den Titelverteidiger oder Olympiasieger stellen, dürfen sogar sechs Teilnehmer melden.

Doch insbesondere Norwegen und Schweden haben die Regel zu ihren Ungunsten ausgelegt. Und zwar so, dass nicht nur einer, sondern fünf Aktive in den Top 15 notwendig sind, um einen Extra-Startplatz zu bekommen.

„Niemand hat die Regel so verstanden wie die IBU“, klagte Schwedens Trainer Johannes Lukas gegenüber SVT . Mona Brorsson wurde zunächst nicht gemeldet, darf jetzt aber doch starten.

Norwegen-Trainer sauer: „Es ist eine Schande!“

Norweger Fjeld Andersen tritt es besonders hart

Besonders schlimm ist das entstandene Chaos für Filip Fjeld Andersen. Am Dienstag reiste er wegen einer Corona-Erkrankung aus Oberhof ab. Offenbar hatte er sich in der vergangenen Woche beim IBU-Cup in Obertilliach angesteckt.