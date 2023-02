FC Bayern: Sané-Überraschung bei Bayern! FCB-Star mit Extra-Schichten vor PSG-Kracher

Sané gibt doppelt Gas! Nach SPORT1 -Informationen spult der Ex-Schalker – zusätzlich zu den Trainingseinheiten mit der Mannschaft von Julian Nagelsmann am Vormittag – mehrmals in der Woche aus freien Stücken auch noch abends eine Extra-Session ab. Mal „indoor“ wie am Mittwoch, mal auch auf einem der Trainingsplätze. (Bericht: Das Nagelsmann-Imperium)

Bayern-Verantwortlichen sind zufrieden mit Sané

Am Mittwochabend trainierte der Offensiv-Star unter der Obhut von zwei Coaches. (NEWS: Was Bayerns Rechner-Deal für Starke bedeutet)

Der Linksfuß hat den WM-Frust in Motivation umgewandelt und will seine dritte Bayern-Saison zu seiner bisher besten machen.

Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Kritik an seiner Arbeitsweise gab, sind sowohl Nagelsmann als auch die Verantwortlichen mittlerweile sehr zufrieden mit Sané. Seit dem Re-Start am 20. Januar stand er in jedem Pflichtspiel in der Startelf. Seine persönliche Ausbeute: 18 Scorerpunkte (zwölf Tore, sechs Vorlagen) nach 24 Partien.