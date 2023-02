Biathlon-WM: Angeschlagen! DSV-Star verpasst den Sprint

Angeführt von Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick geht der DSV mit fünf Frauen in das erste Individualrennen bei der Heim-WM in Oberhof.

Angeführt von Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick geht der Deutsche Skiverband mit fünf Frauen in das erste Individualrennen bei der Heim-WM in Oberhof. Der DSV teilte mit, dass neben der 34-Jährigen auch Vanessa Voigt (Rotterode), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Hannah Kebinger (Partenkirchen) und Janina Hettich-Walz (Schönwald) am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) im Sprint über 7,5 km starten.