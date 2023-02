Biathlon: Karriereende? Norwegen-Star Eckhoff lässt aufhorchen

Eckhoff sei „sehr unsicher“, ob sie noch einmal in den Weltcup zurückkehren werde, betonte sie. „Ich bin in einem Denkprozess, da ich so sehr mit meiner Gesundheit kämpfe“, sagte die 32-Jährige, die seit fast einem Jahr mit den Folgen ihrer Corona-Infektion kämpft, vor dem Start der Biathlon-WM in Oberhof (8.-19. Februar im LIVETICKER ).