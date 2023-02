Bundesliga: Sorgen um BVB-Star - Ausfall droht

Den 2:1-Siegtreffer von Marco Reus im Pokal-Achtelfinale in Bochum musste Marius Wolf am Mittwochabend von der Bank aus bejubeln. ( KOMMENTAR: Der BVB, das ewige Versprechen )

BVB-Profi Wolf droht Ausfall - hilft Süle aus?

Ob der zweimalige DFB-Pokalsieger (mit Eintracht und Dortmund) am Samstag beim Auswärtsspiel in Bremen auflaufen kann, werden genauere Untersuchungen zeigen. Die Probleme an der Schulter sollen aber, so heißt es, nicht weiter dramatisch sein.