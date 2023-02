Zentner-Rückkehr bei Mainz steht bevor - Burkardt weiter raus

Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 darf vor dem Punktspiel am Samstag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) auf die Rückkehr von Stammtorwart Robin Zentner hoffen. „Es ist in den vergangenen Tagen deutlich besser geworden“, sagte der Coach am Donnerstag mit Blick auf Zentner, der in diesem Jahr aufgrund von Rückenproblemen noch nicht gespielt hat.