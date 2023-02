Tennis: Abstiegsduell! Deutscher Davis-Cup-Gegner fix

Wie die Auslosung am Donnerstag ergab, tritt das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann Mitte September in Bosnien und Herzegowina an.

Am vergangenen Wochenende hatten Olympiasieger Alexander Zverev und Co. mit einer 2:3-Niederlage in Trier gegen die Schweiz den Sprung in die Gruppenphase des Team-Wettbewerbs verpasst, entsprechend findet auch die K.o.-Phase im November in Malaga ohne die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) statt.