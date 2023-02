Anzeige

Und der Poker-Oscar geht an... Und der Poker-Oscar geht an...

GPI-Awards © GPI

Robin Scherr

Wie viele Awards benötigt die Pokerwelt? Diese Frage ist mit einem Blick auf die kommenden Global Poker Awards für das Jahr 2022 durchaus berechtigt, denn seit der ersten Verleihung im Jahr 2018 ist die Anzahl Auszeichnungen von 20 auf mittlerweile 29 gestiegen.

Die Global Poker Awards finden am 3. März wie gewohnt im PokerGO Studio im Aria Resort & Casino statt und werden per Livestream bei YouTube übertragen. Die insgesamt 29 Awards werden nach verschieden Auswahlkriterien vergeben.

Stephen Song beispielsweise hat die Awards der Kategorein „GPI Player of the Year“ und „Mid-Major Player of the Year“ bereits sicher, da diese das GPI-Ranking widerspiegeln. Gleiches gilt für Cherish Andrews, die bei der Verleihung als „Female Player of the Year“ ausgezeichnet wird.

In den meisten Kategorien entscheidet aber ein Gremium über die Nominierten und am Ende auch über die Gewinner der Awards. Während Kategorien wie „Best Final Table Performance“, „Best Event“ oder „GPI Breakout Player“ ohne Zweifel dazu gehören, kann bei den neu ins Spiel gebrachten Kategorien „Best Comeback Player“ und „Rising Star in Content Creation“ über Sinn und Unsinn diskutiert werden.

GPI Awards: Beste Finaltisch Performance

Beim „Best Comeback Player“ wird ein Top-Spieler geehrt, der in den Jahren 2018, 2019 und 2021 nicht unter den Top 1.000 des GPI-Rankings zu finden war. Nominiert sind hier Phil Ivey, Alex Keating, Taylor von Kriegenbergh und Daniel Weiman. Die Nominierung von Ivey ist bei fast $6 Millionen an Preisgeldern, drei Turniersiegen und vier Finaltischen bei der WSOP 2022 berechtigt. Auf der anderen Seite wundert es aber, dass diese Kategorie ausgerechnet in dem Jahr eingeführt wird, in dem Ivey erstmals überhaupt für einen Award in Frage kommt.

Deutlich mehr Sinn macht dagegen die neue Kategorie „Fave Live Stream“. Auf der einen Seite, da Livestreams von großen Turnierserien und Cash Game-Veranstaltungen in den vergangenen Jahren immer mehr Zuschauer angelockt haben, und auf der anderen Seite, da dieser Award auch durch ein Zuschauer-Voting entschieden wird. Zudem entscheiden die Zuschauer die Kategorien „Best Hand, „Best Trophy“ und „People‘s Choice for Poker Personality“.

Eine ganz besondere Auszeichnung ist auch der Award „Players Choice: Thoughest Opponent“, denn hier wird der Sieger durch die die Top 100 des GPI-Rankings (Stand 3. Januar 2023) gewählt.

GPI-Awards: Härtester Gegner

Zum Abschluss hier die wichtigsten Kategorien und die dazugehörigen Nominierungen im Überblick:

Players‘ Choice: Toughest Opponent

Brian Altman (USA)

Stephen Chidwick (England)

Alex Foxen (USA)

Stephen Song (USA)

Best Final Table Performance

Dan „Jungleman“ Cates (USA) bei der WSOP Poker Players Championship

Espen Jorstad (Norway) beim WSOP Main Event

Daniel Negreanu (Canada) beim Super High Roller Bowl VII

Stephen Song (USA) bei der WPT Prime Championship

Best Event

EPT Barcelona Main Event

Triton Poker Coin Rivet Invitational

WSOP Main Event

WPT World Championship im Wynn Las Vegas

GPI Breakout Player

Angela Jordison (USA)

Espen Uhlen Jørstad (Norway)

Alejandro Lococo „PapoMC“ (Argentina)

Punnat Punsri (Thailand)

Ethan „Rampage“ Yau (USA)

Best Streamer

Kevin Martin „kevinmartin“ (Canada)

Benjamin Spragg „Spraggy“ (England)

Jon Van Fleet „apestylespoker“ (USA)

Lex Veldhuis „LexVeldhuis“ (Netherlands)

Best Media Content: Photo

Antonio Abrego (USA) für PokerGO (Cates gewinnt WSOP Bracelet)

Heyley Hockstetler (USA) für WSOP (Glantz gewinnt $1 Million Bounty)

Alec Rome (USA) für PokerNews/WSOP (Schindler einsam zum Sieg)

Spenser Sembrat (USA) für PokerNews/WSOP (Sembrat am Feature Table)

Fans Choice: Fave Live Stream

EPT Live – PokerStars Live

King‘s Casino Livetsream

Hustler Casino Live

Poker at the Lodge

Fans Choice: Best Hand

Runner-Runner Quads von Daniel Negreanu beim SHRB

Monster-Fold von David Diaz an Tag 7 beim WSOP Main Event

Monster-Bluff von PapoMC beim WSOP Main Event

Robbie Jade Lews wilder Call mit J4 gegen Garrett Adelstein

People‘s Choice for Poker Personality

