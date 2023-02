Wende bei Dani Alves? Brasilien-Star ändert offenbar Aussage im Vergewaltigungsprozess

Der in Untersuchungshaft sitzende Fußball-Star Dani Alves ändert offenbar seine Aussage ein weiteres Mal. Er gesteht den sexuellen Kontakt zum Opfer.

Der ehemalige Barcelona-Star, der wegen eines Vergewaltigungsvorwurf in Untersuchungshaft sitzt, soll Berichten zufolge seine Aussage erneut geändert haben. Konkret soll der 39-Jährige gestanden haben, Sex mit der betroffenen 23 Jahre alten Frau gehabt zu haben.

„Er hat zugegeben, dass der sexuelle Akt durch Penetration vollzogen wurde“, erklärte Carlos Quilez, Journalist von Antena 3 in Spanien. Dieser Akt soll allerdings einvernehmlich geschehen sein.

Alves derzeit ohne Klub

Alves hatte sich in seinen bisherigen Aussagen große Mühe gegeben, seine Untreue gegenüber seine Frau Joana Sanz zu verbergen. Die Vorfälle sollen sich am 31. Dezember vergangenen Jahres zugetragen haben, als der Spieler, damals noch bei UNAM Pumas in Mexiko unter Vertrag.