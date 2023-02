RB Leipzig: Christopher Nkunku "war total geschockt"

Adieu RBL! Nkunku kurz vor Wechsel in Premier League

Unter dem Beifall von 400 Zuschauern stieß der Kreativgeist, der sich vor WM 2022 im Abschlusstraining der Équipe Tricolore einen Außenbandriss im linken Knie zugezogen hatte, am Dienstag wieder zum Team.

WM-Traum geplatzt: „Ich war total geschockt“

Im Kicker äußerte sich der achtmalige französische Nationalspieler erstmals zu seiner Leidenszeit: „Im ersten Moment war ich total geschockt. Ich war meinem großen Ziel, der ersten WM-Teilnahme mit Frankreich, so nah.“ Praktisch in letzter Sekunde habe Nkunku diesen Traum im normalen Training verpasst.

Aus Leipzig heißt es, Nkunku habe mit einer beispielhaften Disziplin einen entscheidenden Anteil am zügigen Reha-Verlauf. „Ich war noch nie so lange verletzt und möchte so etwas auch nicht mehr erleben“, sagt Nkunku.