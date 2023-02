FC Bayern: Das Nagelsmann-Imperium

Wunschtrainer Rechner kommt

Nagelsmann arbeitete mit Rechner über mehrere Jahre hinweg erfolgreich bei der TSG Hoffenheim zusammen und machte sich deshalb auch monatelang dafür stark, ihn in die bayerische Landeshauptstadt zu holen.

Er wurde erhört. Die Bayern-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic scheuten weder Mühen noch Kosten, einigten sich nach SPORT1 -Informationen mit der TSG auf eine sechsstellige Ablösesumme für den 42-Jährigen. (NEWS: Was Bayerns Rechner-Deal für Starke bedeutet)

Nagelsmann-Kumpel statt Neuer-Kumpel! Der Deal ist einer von vielen Vertrauensbeweisen der Bosse für den Coach. Und einer von vielen Belegen dafür, dass sich der Nachfolger von Hansi Flick nach nicht einmal eineinhalb Jahren ein kleines Imperium an der Säbener Straße erschaffen hat.

Trainerteam besteht aus Vertrauten

Immerhin: Dem restlichen Staff gehören noch viele langjährige Mitarbeiter an – beispielsweise Spielanalyst Michael Niemeyer (51), Physio Gerry Hoffmann (61) oder Teammanagerin Kathleen Krüger (37). (NEWS: Bayern-Transfer mit Folgen für Kuntz)

FCB-Trainer bekommt High-Tech-Schnickschnack

Insgesamt ist aber zu erkennen, dass die Verantwortlichen alles dafür tun, um ihrem Coach den Rücken zu stärken und eine Wohlfühloase zu schaffen – infrastrukturelle Veränderungen plus High-Tech-Schnickschnack inklusive!

So wurde im vergangenen Sommer etwa eine XXL-Leinwand an der Säbener installiert, die als Hilfsmittel zur Visualisierung und Optimierung von Trainingsinhalten dient. Zudem war ein „Geheimplatz“ mit blickdichtem Zaun für Nagelsmann nicht genug. Er wünschte sich einen zweiten, um noch abgeschotteter zu trainieren – und bekam ihn.

So viele Privilegien hatte seit Pep Guardiola kein Bayern-Trainer mehr! (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Nagelsmann in Transfers involviert

Hinzu kommt, dass Nagelsmann sehr eng in die Kaderpläne eingebunden ist. Sein wichtigster Ansprechpartner neben Salihamidzic: Marco Neppe.

Wie SPORT1 erfuhr, nahm Nagelsmann teilweise schon persönlich an Transfergesprächen teil oder aber erläuterte den Spielern seinen Plan per Telefon. Das kam Salihamidzic und Neppe zugute. Noussair Mazraoui etwa ließ sich so noch einmal umstimmen, nachdem er ursprünglich einen Wechsel zum FC Barcelona favorisiert hatte.