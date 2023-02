Anzeige

BVB: Das ewige Versprechen (Kommentar) Das ewige Versprechen

Aus 50 Metern! BVB-Star bestraft Torwart-Ausflug

Pit Gottschalk

Nach fünf Siegen zum Start ins neue Jahr ist der BVB plötzlich einer der größten Herausforderer des FC Bayern im Meisterschaftskampf. Dortmund-Sportdirektor Kehl geht eine Meisterwette ein.

Borussia Dortmund ist das ewige Versprechen auf eine erfolgreiche Bayern-Jagd. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Aus fünf Pflichtspielsiegen in Folge saugt nicht nur die BVB-Gemeinde Hoffnung, dass Mentalität und Konstanz in großen wie in kleinen Spielen Leistungsdellen und Fahrlässigkeit ausmerzen.

Anzeige

Seit der letzten Meisterschaft 2012 wurde jede Zuversicht regelmäßig zerstäubt: Am Ende hatten immer die Bayern die Schale und die Dortmunder den Salat. Sowas macht Prognosen vorsichtiger.

BVB-Start macht Lust auf mehr

Erstaunlich ist trotzdem, wie Borussia Dortmund aus der WM- und Winterpause zurückgekehrt ist. Zwölf Punkte aus vier Spielen führten zu Tabellenplatz 3 in der Bundesliga, und der Auswärtssieg gestern Abend in Bochum (2:1) bedeutete den Einzug ins Pokal-Viertelfinale. Trainer Edin Terzic hat die Trendwende geschafft.

Die Frage bleibt: Wie flatterhaft oder eben nicht spielt der BVB den Rest der Saison? „Wir glauben an die Mannschaft“, sagt Sportchef Sebastian Kehl. So, so. (NEWS: VAR-Wirbel überlagert BVB-Sieg im Pokal)

„In der Meistersaison 2011/12 haben wir in der Rückrunde 15 Siege und zwei Unentschieden geholt. Wenn uns das jetzt wieder gelingt, würde ich die Wette eingehen, dass wir Meister werden.“

„Die Dortmund-Woche“, der SPORT1 Podcast zum BVB: Alle Infos rund um Borussia Dortmund - immer dienstags bei SPORT1, auf meinsportpodcast.de, bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Dortmund mit Alles-oder-nichts-Mentalität

Aber ist Erfolg eine Glaubensfrage?

Was für Borussia Dortmund spricht: Niemand schaffte in dieser Bundesligasaison mehr Siege, nämlich zwölf. Gleichzeitig verlor niemand aus der Spitzengruppe häufiger. Nicht einmal der 1. FC Köln auf Tabellenplatz 11. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der BVB spielt hopp oder top - nur ein Unentschieden gab‘s in 19 Saisonspielen (2:2 gegen Bayern). Vor Weihnachten hätte niemand darauf gewettet, dass der Rückstand zu Bayern auf drei Punkte schrumpfen würde.

Anzeige

Cans emotionaler Jubel: "Die Welt muss jetzt eins sein"

Haller als X-Faktor

Die Gründe liegen bei der Personalauswahl. (NEWS: BVB-Star Can spricht über Türkei-Katastrophe)

Ein Sturm mit Sébastien Haller (kann schießen), Youssoufa Moukoko (kann abstauben) und Anthony Modeste (kann köpfen) ist unberechenbar.

Die gute alte Frage nach der Mentalität hat die Mannschaft beantwortet, als sie zu Jahresbeginn zwei knappe Spiele für sich entschied (4:3 gegen Augsburg und 2:1 in Mainz). Solche Spiele hat man in der Vergangenheit gerne abgeschenkt. Sogar in dieser Saison schon (2:3 in Köln).

Leistung gegen Bayern entscheidend

Für die Bayern-Jagd gelten zwei ungeschriebene, aber gern zitierte Gesetze.

Erstens: Du musst da sein, wenn die Bayern schwächeln. Zweitens: Verliere deine Punkte nicht in einfachen Spielen.

Bis zum Gipfeltreffen beim FC Bayern (am 1. April) muss Borussia Dortmund sechs Bundesliga-Spiele bestreiten: in Bremen und gegen Hertha, in Hoffenheim und gegen Leipzig, auf Schalke und gegen Köln. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Erst danach wird man wissen, was in dieser Truppe wirklich steckt.

Anzeige

ZU FEVER PIT‘CH:

Fever Pit‘ch ist der tägliche Fußball-Newsletter von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk. Jeden Morgen um 6.10 Uhr bekommen Abonnenten den Kommentar zum Fußballthema des Tages und die Links zu den besten Fußballstorys in den deutschen Medien. Den kostenlosen Newsletter erhalten Sie hier: https://www.feverpitch.de/.