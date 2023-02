Matarazzo zuversichtlich: "Die Mannschaft ist bereit"

Pellegrino Matarazzo geht zuversichtlich in seine Rettermission beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Pellegrino Matarazzo geht zuversichtlich in seine Rettermission beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. "Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft bereit ist für den nächsten Schritt", sagte der neue Trainer bei seiner Präsentation am Donnerstag: "Zunächst geht es um den Klassenerhalt, dann schauen wir weiter. Es geht darum, Stabilität in der Defensive herzustellen. Wir dürfen Fehler machen - wenn die Reaktion dazu passt."