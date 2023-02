LeBron James oder Michael Jordan der GOAT? SPORT1-User haben klare Meinung

LeBron James führt jetzt die ewige Scoringliste der NBA an © Imago

Die Legende der Los Angeles Lakers fragte LeBron James ganz direkt am Mikrofon von TNT, ob er denn nun der GOAT, der größte Spieler aller Zeiten sei.

„Ich werde die anderen Leute entscheiden lassen, wer das ist“, wich James zunächst aus. Doch Shaq ließ nicht nach und forderte: „Ich will es von dir hören, sag es mit breiter Brust!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Also ließ sich James dann doch zu einem Statement hinreißen: „Ich persönlich würde mich auswählen vor jeder anderen Person, die das Spiel gespielt hat. Aber jeder hat seinen Liebling.“

Hat die ewige Diskussion in der Basketballwelt nun also ein Ende gefunden?

LeBron größer als Jordan?

Denn kurz zuvor lieferte James ein gewichtiges Argument in dieser Frage. Er hat den All-Time-Scoring Rekord der NBA gebrochen .

Er zog an der bisherigen Nummer 1, Kareem Abdul-Jabbar (38.387 Punkte) vorbei und machte sich endgültig unsterblich. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Und trotzdem sehen die SPORT1 -Nutzer den „King“ nicht als den besten Spieler in der Geschichte.

Jordan holte mehr Titel als LeBron

Kurios: Jordan hat in seiner Karriere „nur“ 32.292 Punkte erzielt und findet sich damit in der ewigen Liste nur auf Rang fünf wieder. Doch MJ hatte zwischendurch auch zweimal seine Laufbahn beendet und spielte deutlich weniger als King James, der inzwischen in seiner 20. Saison ist. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)