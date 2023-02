Biathlon-WM: Schraube locker! Die irre Geschichte hinter Schwedens Debakel

Bitterer WM-Auftakt: Technische Probleme am Gewehr von Sebastian Samuelsson haben der Mixed-Staffel höchstwahrscheinlich einen Podestplatz gekostet.

Technische Probleme am Gewehr von Olympiasieger Sebastian Samuelsson haben der Mixed-Staffel am Mittwoch in Oberhof höchstwahrscheinlich den erhofften Podestplatz gekostet. (alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)